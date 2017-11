Bitcoin – 75.000 Prozent und die Frage der Blase…

ProSieben Galileo bringt einen Beitrag zu ICOs – diese Woche geschehen. Die Zeit liefert einen ausführlichen Beitrag zu Bitcoin – ist das Mainstream, Blase oder einfach breite Aufmerksamkeit? Unsere Presseschau von heute auf unserem Portal ist ausführlich, fasst von Zerohedge biseiniges zusammen. 75.000 Prozent Kursgewinn reichen vielen, um die ultimative Blase zu erklären. Andere, wie Fondsmanager Henrik Leber, sehen den Bitcoin als nicht mehr wegzudenken. Für uns ist er das auch nicht, es stellt sich jedoch die Frage – wenn Blockchain das Internet der frühen 90er ist und Bitcoin beispielsweise Amazon oder Yahoo. Wird Bitcoin dann in 10 Jahren noch immer Amazon sein oder verschwindet man in der Bedeutung hinter andere, Ethereum oder viele andere denkbare, und nimmt man den Weg von Yahoo? Dazu sei die Frage gestellt – wenn Bitcoin ähnlich wie Gold sein soll, was könnte dann die Schaufel sein in der Analogie? Stromaktien? Die Nvidia dieser Welt? Aktien wie Naga oder Bitcoin Group? Oder muss man vielleicht viel eher drauf achten, welche Firmen sich clever in Sachen Blockchain positionieren und dort ihren Nutzen raus ziehen? Fest steht – volatil wie momentan ist Bitcoin als Währungsersatz ungeeignet.

Als Spekulation und als Instrument gegen Notenbanken könnte er aber taugen. Denn bei aller Volatilität und Sorgen – die Marktkapitalisierung ist gering – nicht einmal ein fünftel von Apple – und Gold und Silber knickten binnen kurzer Zeit auch von 50 Dollar auf 15 und von 1.950 auf 1.100 Dollar ein.

So richtig stabil wie eine klassische Währung sind sie ebenfalls nicht. Und Stichwort klassische Währung – 50 Prozent Schwankung beim Euro zum australischen Dollar haben wir auch schon binnen weniger Jahre erlebt. So ist es ja nicht.