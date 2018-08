Bitcoin: 24 Milliarden Dollar in 24 Stunden abgezogen

Die digitale Leitwährung Bitcoin wurde im frühen Handel zeitweise unter der markanten Kursmarke von 6000 US-Dollar gehandelt. Aktuell kämpfen die Bullen um Schadensbegrenzung.

Der Broker IG taxiert zur Stunde den Bitcoin auf 6033 US-Dollar. Damit liegt die Nummer 1 im Kryptowährungsmarkt rund 4 Prozentpunkte tiefer als am Vortag. Innerhalb von neun Handelstagen hat der Bitcoin rund 1000 US-Dollar an Wert verloren. Sollte die bedeutende 6000 Dollar-Marke preisgegeben werden, droht ein weiterer Fall in Richtung Jahrestief bei 5769 US-Dollar. Das am Samstag ausgebildete Augusttief bei 6006 USD konnte heute Morgen übertroffen werden. Derzeit stabilisiert sich der Kurs bei rund 6000 US-Dollar.

Zusammenfassung:

- Marktkapitalisierung rutscht signifikant ab.

- ETF – Zulassung vertagt.

In den letzten 24 Stunden verlor der Markt 24 Milliarden US-Dollar

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden ging die Marktkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes um 24 Milliarden US-Dollar zurück. Das entspricht einer Milliarde pro Stunde oder einen Rückgang von 12 Prozent in diesem Zeitraum. Der Kurs ging im selben Zeitraum um 10 Prozent zurück. Sowohl die Marktkapitalisierung als auch das Handelsvolumen sind aktuell rückläufig. Dies könnte ein Anzeichen für einen weiteren Rückgang sein. Hierfür muss jedoch die psychologische Marke von 6000 US-Dollar preisgegeben werden.

Rückgang der Gesamtmarktkapitalisierung in den letzten 24 Stunden

Quelle: coinmarketcap.com

Entscheidung über ETFs vertagt

Die Spannung und Euphorie über die baldige Zulassung von ETFs auf Bitcoins ist verfolgen. In der vergangenen Handelswoche (08.08.2018) fiel der Bitcoin innerhalb von 24 Stunden um 14 Prozent. An diesem Tag gab die SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) die Entscheidung über die Zulassung bestimmter Bitcoin ETFs zu vertagen. Seither konnte der Kurs nicht die markante 6500 US-Dollar-Marke auf Schlusskursbasis zurückgewinnen.

Die Bitcoin Community spaltet sich langsam in zwei Lager. Das eine ist davon überzeugt, dass sich ein Bitcoin ETF positiv auf den Preis auswirkt. Das andere Lager meint, dass man sich auf die Werte von Bitcoin konzentrieren sollte, denn Bitcoin war dazu gedacht, Institutionen und Banken auszuschließen.

Charttechnisch könnte der Bitcoin-Kurs kurzfristig weiter fallen

Bei einem Blick auf den Tageschart wird offensichtlich, dass seit Anfang August der Bitcoin sich regelrecht in einem Abwärtstrend befindet. Der Kurs konnte auch keine wesentlichen Anzeichen zeigen, die eine Gegenoffensive einleiten könnten. Der Rückgang der Marktkapitalisierung und des Handelsvolumens, könnten eine Bullenrallye zusätzlich erschweren. Auch auf Basis der Trendfolgeindikatoren RSI und MACD sieht es weiter bärisch aus. Der RSI bleibt weiterhin unterhalb der 48,5, was bedeuten kann, dass die Bären hier weiter das Zepter in der Hand halten könnten. Auch der MACD befindet sich aktuell unterhalb der Nulllinie und signalisiert weitere bärische Bewegungen. Die Abwärtsfahrt kann an Schwung gewinnen, wenn die 6000 Dollar-Marke auf Schlusskursbasis abgegeben wird.

Bitcoin Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform