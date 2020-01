Bisher lustloser Handelstag im DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der DAX bewegt sich im Laufe des bisherigen Handelstages in einer sehr engen Handelspanne von knapp 50 Punkten. Kurz nach Handelsbeginn sackte der DAX auf 11.405 Punkte ab, bevor er seine Verluste reduzieren konnte und um die Mittagszeit bei knapp 11.450 Punkten notiert. Bei den im DAX enthaltenen Unternehmen sind keine besonderen Kursbewegungen zu verzeichnen – die Anleger üben sich zur Wochenmitte in Geduld.Das Bruttoinlandsprodukt ist im Jahr 2019 preisbereinigt nur um 0,6 Prozent gewachsen. Nur in den Krisenjahren der Eurozone 2012 und 2013 war das Wachstum geringer. In den Jahren 2017 und 2018 zog das preisbereinigte BIP noch um 1,5 Prozent bzw. 2,5 Prozent an. Trotz der nachlassenden Dynamik steigt das BIP seit zehn Jahren. Insbesondere die Baubranche zeigte sich im letzten Jahr als Stabilisator, dort lag das preisbereinigte Wachstum bei 4 Prozent. Demgegenüber ging das Wachstum im produzierenden Gewerbe um beachtliche 3,6 Prozent zurück. Immerhin macht das produzierende Gewerbe laut dem Statistischem Bundesamt rund 25 Prozent der Wirtschaftsleistung aus.Nachdem gestern die amerikanische Großbank JP Morgan Chase bei den Anlegern mit ihren Quartalszahlen überzeugt hatte, folgen heute die Bank of America, die Investmentbank Goldman Sachs und der Fonds- und Vermögensverwalter Blackrock. Letzterer konnte den Nettogewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr um vier Prozent auf 4,48 Milliarden US-Dollar steigern.Das von Blackrock verwaltete Vermögen stieg im vergangenen Jahr um rund ein Viertel auf nunmehr 7,4 Milliarden US-Dollar.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.