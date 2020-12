Bis zur letzten Sekunde?

Zwar bestimmt der aktuelle Lockdown hierzulande die Medienlandschaft, allerdings drängen sich daneben auch die Verhandlungen um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union wieder in den Vordergrund. Noch immer gibt es kein Ergebnis und so wird eben weiterverhandelt. Sollte es in letzter Sekunde doch noch einen „Deal“ geben, dürfte dies an den Aktienmärkten sicherlich zu einem Aufatmen führen. In diesem Fall würde sich ein positiver Impuls ergeben, der den DAX dann durchaus auf neue Allzeithochs schieben könnte!Sollte sich in den Verhandlungen aber auch weiterhin keine gemeinsame Basis finden und es zum Jahreswechsel doch noch zu dem befürchteten „No Deal“ kommen, dürfte dies an den Aktienmärkten entsprechende Spuren hinterlassen. In diesem Fall dürften die Anleger weiter auf die Bremse treten, so dass neue Allzeithochs zunächst wieder in die Ferne rücken.Am Wochenende waren sich die einzelnen Länderchefs rasch einig, der bundesweite Lockdown startet spätestens am Mittwoch. Zuvor war unter anderem bereits Baden-Württemberg vorgeprescht, womit sich auch unterschiedliche Details beim Lockdown ergeben. Wenngleich dieser Spuren im konjunkturellen Verlauf hinterlassen wird, haben die Aktienmärkte keinesfalls negativ überrascht reagiert. Vielmehr ging man bereits im Vorfeld davon aus, dass dem „Lockdown light“ der komplette Lockdown folgt. Es bleibt aber abzusehen, welche wirtschaftlichen Folgen daraus tatsächlich hervorgehen werden, die dann auch an den Aktienmärkten Impulse setzen dürften. So wird mit rund 250.000 gefährdeten Stellen gerechnet. Sollte sich die Pleitewelle allerdings als nicht so heftig erweisen, könnte dieser Lichtblick auf die Aktienmärkte unterstützend wirken. Man darf daher ganz besonders auf die Zahlen zum vierten Quartal gespannt sein.Auf die Rally, die sich nach dem Einbruch im März offenbarte, haben viele Einzeltitel in den vergangenen Wochen mit einer ausgeprägten Konsolidierung geantwortet. Eine kurzfristige Überhitzung dürfte damit abgebaut sein, so dass von dieser Seite ein weiterer Anstieg wieder möglich ist. Insofern dürfte auch am Aktienmarkt ein vorweihnachtliches Schnäppchen hier und da möglich sein!Eine erfolgreiche Börsenwoche wünscht IhnenStephan FeuersteinHebelzertifikate-TraderUrheberrecht / Bildmaterial:

