Bis zu 8,66% Seitwärtsrendite mit SAP-Bonus-Zertifikaten

Seit der Gründung im Jahr 1972 hat sich das Unternehmen SAP (ISIN: DE0007164600) zum größten Business-Software-Hersteller der Welt entwickelt – mehr als 84.000 Angestellte betreuen über 345.000 Firmenkunden in 180 Ländern und generierten im Jahr 2016 mit einem Umsatz von 22 Milliarden Euro über 5,1 Milliarden Euro Gewinn. Obwohl der Konzern mit den Q3-Zahlen nicht vollständig überzeugen konnte, empfiehlt die überwiegende Mehrzahl der Analysten die Aktie mit Kurszielen von bis zu 112 Euro zum Kauf.

Für Anleger, die mit Hilfe einer halbwegs stabilen Kursentwicklung der SAP-Aktie in den nächsten 12 Monaten Jahresrenditen von mindestens fünf Prozent erwirtschaften wollen, könnte einen Blick auf das riesige Angebot an Bonus-Zertifikaten interessant sein. Bonus-Zertifikate mit Cap werfen keine Dividenden ab und beteiligen Anleger nicht am Kursanstieg der SAP-Aktie. Der Vorteil dieser Zertifikate gegenüber dem direkten Aktienkauf besteht darin, dass Anleger auch bei stagnierenden oder fallenden Notierungen der Aktie positive Rendite erzielen können.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 75,80 Euro

Das UBS-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die SAP-Aktie mit der Barriere bei 75,80 Euro, Bonuslevel und Cap bei 101 Euro, BV 1, ISIN: DE000UV1QU12, Bewertungstag 20.12.18, wurde beim SAP-Kurs von 94,88 Euro mit 95,46 – 95,47 Euro gehandelt.

Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat am 3.1.19 mit dem Höchstbetrag von 101 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 12 Monaten einen Ertrag von 5,79 Prozent, wenn der Aktienkurs niemals um 20,11 Prozent auf 75,80 Euro oder darunter nachgibt. Berührt Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat mit dem am 20.12.18 festgestellten Schlusskurs der SAP-Aktie zurückbezahlt.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 76 Euro

Akzeptiert man ein höheres Aufgeld, das ja im Falle der Barriereberührung für höhere Verluste sorgen wird, dann lassen sich die Renditechancen markant erhöhen. Das Goldman Sachs-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die SAP-Aktie mit der Barriere bei 76 Euro, Bonus-Level und Cap bei 110 Euro, BV 1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000GD7P2L4, wurde beim Aktienkurs von 94,98 Euro mit 101,13 – 101,23 Euro taxiert.

Verbleibt der Kurs der SAP-Aktie bis zum Bewertungstag oberhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat am Laufzeitende mit 110 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 8,66 Prozent entspricht. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird dieses Zertifikat mit dem am 21.12.18 in Xetra festgestellten Schlusskurs der SAP-Aktie, maximal mit 110 Euro, zurückbezahlt.

Walter Kozubek