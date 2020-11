Bis zu 250% Plus: Umweltschutz-Aktie hochvolatil

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Die Stuttgarter Anleger handeln weiterhin sehr rege die BioNTech-Aktie. Die Papiere des Mainzer Unternehmens können über 5,3% zulegen. Grund dafür ist ein Bericht darüber, dass die Europäische Union Impfdosen im Wert von bis zu neun Milliarden Euro abnehmen will. Davon profitieren auch Pfizer- und CureVac-Papiere.

2. Rainforest Resources (WKN: A2AFZ7)

Unter den meistgehandelten Aktien in Stuttgart findet sich auch Rainforest Resources. Das Umweltschutz-Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt hat, den Regenwald vor weiterer Zerstörung zu schützen. Die Aktie zeigt sich im Handelsverlauf extrem volatil und muss die zwischenzeitlich hohen Kursgewinne von 250% bis zum Mittag wieder abgeben. Für Bewegung sorgte eine Empfehlung samt eines Kursziels, das deutlich über dem aktuellen Kurs liegt.



3. SAP (WKN: 716460)

Auch kurz vor dem Wochenende gehen in Stuttgart wieder viele Papiere des SAP-Konzerns um. Die Aktie des Walldorfer Software-Unternehmens muss heute aber rund 1% abgeben und notiert somit weiter unter der Marke von 100 Euro.