Biontech und Moderna - Absicherung gegen Depot-Infektion?

Die vergangene Woche in Südafrika entdeckte Omikron-Variante des Coronavirus schickte die Börsen am Freitag auf Tauchstation – Impfstoff- und Pharmahersteller konnten sich dem Trend widersetzen, allen voran legten die zuletzt unter Druck geratenen mRNA-Spezialisten Biontech (BNTX, US09075V1026) und Moderna (MRNA, US60770K1079) kräftig zu. Auch am Montag ging es mit beiden Aktien weiter bergauf, zu Beginn der Börsensitzung am Dienstag gaben beide Titel mit einem moderat schwachen Gesamtmarkt nach.

Biontech-Discount Strategien (März / Juni)

Renditeoptimierer könnten zum Discounter der HVB mit der ISIN DE000HR9AB85 greifen. Schließt die Biontech-Aktie am 18.3.22 über 340 US-Dollar, dann realisieren sie beim Kaufpreis von 252,74 Euro eine Rendite von etwa 49 Euro oder 61 Prozent p.a. (!). Der Sicherheitspuffer liegt bei 16,8 Prozent.

Ganze 22,6 Prozent Puffer können defensivere Anleger mit einer längeren Laufzeit und einem niedrigeren Cap erreichen. Das Produkt der SG mit der ISIN DE000SF3C707 mit dem Cap von 320 US-Dollar und dem Bewertungstag am 17.6.22 bringt bei einem Preis von 232,10 Euro einen maximalen Gewinn von ca. 52 Euro oder 39 Prozent p.a. Bei beiden Zertifikaten erfolgt ein Barausgleich, wenn die Biontech-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps schließt.

Moderna-Discount-Strategien (März / Juni)

Das Discount-Zertifikat der HVB mit der ISIN DE000HB00U89 zahlt bei Fälligkeit am 25.03.22 den Höchstbetrag (Cap) von 340 US-Dollar, wenn die Moderna-Aktie mindestens auf diesem Niveau schließt. Aus dem Kaufpreis von 261,44 Euro errechnet sich eine Renditechance von etwa 40,70 Euro oder 49 Prozent p.a. (!). Andernfalls erfolgt ein Barausgleich.

Wer auch bei Moderna einen defensiveren Einstieg sucht, könnte sich für das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000SF3DCP4 der SG entscheiden. Beim Preis von 240 Euro errechnet sich ein Puffer von 20,6 Prozent. Aus der Differenz zum Cap bei 320 US-Dollar errechnet sich eine Renditechance von ca. 44 Euro oder 18,3 Prozent p.a. Wird das Cap per Bewertungstag unterschritten, gibt’s einen Barausgleich.

ZertifikateReport-Fazit: Die Biontech- und Moderna-Discount-Zertifikate eignen sich grundsätzlich für alle Anleger, die die relativ hohen Schwankungen der Anti-Corona-Pure-Plays verkraften können und auf dem derzeitigen Kursniveau lieber mit Sicherheitspuffer agieren und Seitwärtsrenditen erzielen wollen. Ein Wechselkursrisiko besteht in der Aufwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Biontech- oder Moderna-Aktien oder von Anlageprodukten auf Biontech- oder Moderna-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen