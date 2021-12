Biontech – folgt die vierte Dosis?

Omikron beschäftigt weltweit weiterhin die Märkte. Der erste Schock ist verdaut, was auch an positiven Nachrichten von Biontech und Co. lag. Wie erste Studien zeigen, wirkt der Biontech-Imfpstoff auch gegen die neue Variante. Allerdings ist dafür eine rasche dritte Dosis nötig. Wie Biontech-Chef Sahin am Donnerstag mit dem Spiegel sagte, empfehle man schon eine dritte Dosis nach 3 Monaten.Eine vierte Dosis sei dann im Frühjahr 2022 empfehlenswert. Zur Wirksamkeit gegen Omikron sagte Sahin, die Studienergebnisse wären der bestmögliche Fall gewesen. Zuvor habe man verschiedene Szenarien durchgespielt. Die Aktie fiel in den vergangenen Tagen unter 260 Euro zurück. Mittelfristig empfehlen wir diesen Rücksetzer zum Kauf. Entsprechende Produkte und Trades stellen wir regelmäßig im Börsendienst vor.