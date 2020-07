Biontech - bitte diesen Fakt beachten

Liebe Leser, zwischen Trading und heißen Aktien und klugem Investment liegen Welten. Beispiel gefällig? Nun, alle Welt redet momentan von Moderna oder Biontech. Fakt ist aber – die Aktie von Biontech hat seit Mitte März ein Minus dastehen per Saldo. Damals – Euphorie. Viele sprangen rein. Dazu – ein Doppelttop im Chart. Worüber redet niemand? Beispielsweise Daimler. Die Aktie aber hat sich seit März fast verdoppelt. Der DAX – plus 65%. Weit besser als Biontech. Also – Wahrnehmung und Wahrheit sind zwei paar Schuhe. Dazu die Frage – was hat nachhaltig eine Zukunft. Ihr erinnert Euch im Börsendienst im März an das Video, in dem wir empfahlen, einfach mal den italienischen Aktienindex durchzugehen und zu schauen – welche Firma verstehe ich. Wir kamen auf – DeLonghi, kennt fast jeder. Die Aktie – massiv erholt, verdoppelt seither. Niemand redet drüber statt dessen – Biontech. Die sich natürlich nach März auch mal wieder nach oben arbeitete vom tieferen Kurs, aber per Saldo eben nicht so toll war wie viele andere. So gibt es viele Firmen, auch Logitech ist so eine. Alle reden von Zoom, keiner schaut auf Logitech. Wir schauen antizyklisch auf Märkte und daher heute auch ein Trade auf Euro Dollar. Im Turbo Dienst, genau jetzt. Und morgen planen wir Silber. Bloß – anders als manche Hype-Gläubigen es tun würden;-). Einen schönen Handelstag und bis später im Video im Börsendienst.