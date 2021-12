Biontech, Tesla, Nel – die Hot-Stocks im November

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Im Oktober hatten wir gehofft, dass der DAX es im November über die 16.000 Punkte schafft und tatsächlich feierte er einige Allzeithochs und übertraf diese Marke schließlich sogar deutlich. Doch dann kam die vierte Corona-Welle samt neuer Variante und so rutschte der Leitindex am Monatsende noch einmal deutlich ab und notierte wiedern näher an 15.000 statt 16.000 Punkten. Ob er im Dezember einen neuen Anlauf für eine Jahresendrally nimmt? Man wird es sehen, viel hängt von der Entwicklung der Pandemie und den Reaktionen der Politik ab. Wir stellen die Hotstocks der Börse München im November vor.Der Auslandsanteil der an der Börse München gehandelten Aktien steigerte sich mit Blick auf den schon starken Oktober noch einmal von 69,75 Prozent auf 71 Prozent. Dass Deutschland überhaupt noch mit fast 30 Prozent vertreten ist, liegt nicht zuletzt an dem immer noch extrem hohen Handelsvolumen an BionTech-Aktien – sie beanspruchen 50 Prozent des Volumens der zehn meistgehandelten deutschen Aktien! Im Länderranking nehmen die USA den zweiten Rang hinter Deutschland ein, mit deutlichem Abstand gefolgt von Kanada, den Niederlanden, Frankreich und Norwegen.Die zehn meistgehandelten Aktien weltweit: Tesla auf Rang zwei





Der Vorsprung von BionTech bleibt uneinholbar. Im Gegensatz zum Oktober mit nur einem DAX-Titel (Daimler) schob sich nun BASF wieder einmal unter die ersten zehn – in früheren Jahren belegte der Chemiekonzern aus Ludwigshafen regelmäßig den Spitzenplatz. Wasserstoff (NelASA) und Impfen (Moderna neben BionTech) sind weiterhin gefragt, überdies hat sich Tesla wieder nach oben gekämpft. Wie schon im Oktober halten sich in Zeiten des Chipmangels der Halbleiterproduzent ASML sowie Samsung, was würden wir schließlich ohne Smartphone mit uns und unserer Zeit anfangen? Neu hinzu kam das deutsche Unternehmen Pyrum Innovations AG aus Dillingen an der Saar, das sich mit dem Recycling von Altreifen befasst.Nimmt man nicht den Börsenumsatz (Orderbuchvolumen), sondern die Anzahl der Trades als Basis der Betrachtung, verschiebt sich das Bild etwas: Dauerbrenner BionTech behauptet sich nur knapp, gefolgt von SundHydrogen, Nel ASA, Samsung, Pyrum Innovation, Tesla, Lufthansa, Standard Lithium, Valneva und der SonoGroup.

Die zehn meistgehandelten deutschen Aktien: Die Rückkehr der Autowerte





Bei den deutschen Aktien ist es nur ab Rang zwei wirklich spannend. Deutsche Autowerte sind gefragt, auf Platz zwei liegt Daimler, auf Platz sechs BMW und auf Rang zehn Volkswagen. DAX-Werte erfreuen sich wieder größerer Beliebtheit, außer BionTech und der Pyrum Innovations AG beherrschen sie die ersten zehn Titel, weder Endor noch der Überraschungswert Zapf Creation aus dem Vormonat schafften es noch einmal unter die ersten zehn.Die meistgehandelten US-Titel: Wenig Überraschungen





Bei den US-Titeln hat sich Tesla ziemlich deutlich an die Spitze geschwungen, nachdem der etwas andere Autokonzern bereits im Oktober Rang zwei eingenommen hatte. Ansonsten gibt es wenig Überraschungen: Auch bei US-Titeln liegen medizinische Aspekte (Moderne, Novavax) und vielleicht mögliche Pandemiegewinner (NVidia, Paypal) vorne, sowie die Tech-Gigangen Apple, Microsoft und Alphabet, aber auch Wasserstoff bleibt ein wichtiges Thema mit PlugPower und SunHydrogen.

November 21 Oktober 21 3. Quartal 21 September 21 August 21 Tesla Apple Moderna Alphabet Moderna Moderna Tesla Amazon Moderna Novavax NVidia Amazon Novavax Novavax NVidia PlugPower PlugPower Alphabet Apple Amazon Apple Microsoft Microsoft Microsoft Blackstone Microsoft Alphabet Apple Tesla Alphabet Novavax Moderna NVidia NVidia Microsoft SunHydrogen PayPal Tesla Amazon Apple Paypal Ocugen Sunhydrogen Coca-Cola Tesla Alphabet Altria PlugPower Upstart SunHydrogen

Die beliebtesten Fonds: Kryptos an der Spitze





Die Anlegerinnen und Anleger setzen bei Fonds zur breiten Diversifizierung weiterhin auf Immobilien, aber auch Private Equity rückt mit bereits zwei Fonds in den Blickpunkt. Der auf die “Crypto-Leaders” ausgerichtete Fonds von HANSAINVEST, der im Oktober erstmals unter den zehn meistgehandelten Fonds zu finden war, schaffte im November sogar den Sprung auf den ersten Platz!

Meistgehandelte ETPs: Breit gestreut





Die Interessen der Anlegerinnen und Anleger bei ETFs bleiben breit gestreut und reichen vom MSCI World bis zum DAX, aber auch Kryptos und Anleihen waren im November beliebt. Trotz der deutlichen Preissteigerungen vieler Rohstoffe konnten sich keine ETCs unter den meistgehandelten zehn behaupten.Fazit: Die Pandemie bleibt im Fokus





Impfstoffproduzenten, und hier an der Spitze BionTech, sowie Moderna, behaupten sich im Jahr 2021 und so auch im November. Beliebte Themen bleiben weiterhin Wasserstoff, Tech-Konzerne und insgesamt Aktien außerhalb Deutschlands. Fast jeden Monat gibt es einen Überraschungswert unter den meistgehandelten, dieses Mal war es die Pyrum Innovations AG, die überhaupt erst seit Oktober an der Börse München gehandelt werden kann. Die Idee, aus minderwertigen Altreifen hochwertiges Öl zu erzeugen, kommt offensichtlich bei den Investoren an. Fonds und ETFs werden gerne zur Abrundung und breiteren Streuung intensiv genutzt, auch wenn sich Rohstoffe im November nicht mehr großer Beliebtheit erfreuten.Quelle: Börse München