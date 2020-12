Biontech, SAP, Allianz – die Hits an der Börse

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Auch im November dominierte die Corona-Pandemie die Märkte. Doch der Wahlsieg von Joe Biden in den USA und Meldungen über weitere mögliche Impfstoffe sorgte für eine deutliche Stimmungsaufhellung an den Börsen. Überdies hatten Unternehmen, die von dem durch die Pandemie beschleunigten Digitalisierungsdruck profitierten, einen guten Lauf. So schloss der DAX im November trozt einiger Rückssetzter mit 15 Prozent im Plus ab. Wir stellen die beliebtesten Aktien im Monat November an der Börse München vor…Im November setzte sich der Trend zu mehr ausländischen Titeln, der im Oktober unterbrochen worden war, unvermindert fort: Jetzt lagen die ausländischen Werte mit einem Anteil von 61 Prozent wieder vor den deutschen mit 39 Prozent. US-Titel belegten mit 26,4 Prozent Rang zwei, mit deutlichem Abstand gefolgt von den Kaimaninseln, den Niederlanden und Kanada. Unter den Kaimaninseln firmieren beispielsweise die chinesischen IT-Riesen Alibaba und Tencent oder der E-Autohersteller Geely. Zu den niederländischen Werten – und dort an erster Stelle liegend – zählt das deutsche Unternehmen CureVac, außerdem beispielsweise der MDax-Wert Airbus.Die zehn meistgehandelten deutschen Aktien: BioNTec an der Spitze





Während noch im Oktober außer BioNTech ausschließlich Dax-Werte gehandelt wurden, schafften es im November gleich drei Werte außerhalb des deutschen Leitindizes unter die ersten zehn: BioNTech kletterte sogar an die Spitze, wie bereits im August und im 3. Quartal insgesamt, daneben waren es aber auch noch Endor - der Gaminghersteller hat sich vor allem auf Steuerräder für Gaming-Computer spezialisiert – , und die Gea Group. Der Düsseldorfer Spezialmaschinenhersteller für die Nahrungsmittelindustrie konnte im November eine trotz Corona günstige Auftragslage und eine Verbesserung der EBITDA-Marge melden.

November Oktober September August 3. Quartal BioNTech SAP Allianz BioNTech BioNTech SAP BioNTech RWE Varta Allianz Allianz Infineon BioNTech Deutsche Telekom Deutsche Telekom BASF Bayer Münchener Rück Deutsche Post SAP Daimler E.On Grenke Endor RWE Endor Daimler Deutsche Telekom Siemens Endor Deutsche Post Allianz Deutsche Post Allianz Dt. Post TUI Deutsche Telekom Bayer SAP Münchener Rück Bayer Deutsche Post SAP Bayer BASF Gea Siemens ABO Invest RWE Bayer

Die zehn meistgehandelten Aktien international





Betrachten wir die zehn meistgehandelten Aktien an der Börse München nach Börsenumsatz ohne Ansicht der Nation kommen wir auf vier deutsche und sechs ausländische Werte. BioNTech zählt unsere Datenbank zu den deutschen Unternehmen, obwohl es bekanntlich in den USA an die Börse gegangen ist. Mit BioNTech, CureVac und Moderna haben es drei Titel unter die ersten zehn gebracht, die sich mit einem möglichen Impfstoff gegen Corona befassen.

November Oktober September August 3. Quartal BioNTech SAP Tesla CureVac BioNTech Rainforest BioNTech Apple Apple Apple SAP Infineon Amazon Tesla Tesla Moderna Bayer NelASA EHealth Amazon Allianz E.On Rainforest Amazon CureVac CureVac Daimler Microsoft BioNTech Allianz NIO Apple CureVac Varta NelASA BASF Allianz Deutsche Telekom Deutsche Telekom Deutsche Telekom Amazon Deutsche Telekom Deutsche Post Deutsche Post SAP Alibaba Deutsche Post NVidia Endor RWE

Die meistgehandelten US-Titel:





Bei den US-Werten gab es durchaus Verschiebungen, inzwischen ganz nach oben geklettert – im Oktober deutete sich dies bereits an – ist Rainforest Resources. Das Unternehmen verdreifachte im November seinen Kurs kurzfristig auf über 10 Euro, inzwischen ist er aber wieder auf knapp 2 Euro eingebrochen. Die BaFin hatte zur Vorsicht bei Kaufempfehlungen geraten. Ob das Regenwaldunternehmen Anleger im Regen stehen lässt? Auf Platz zwei liegt Moderna, das nun einen Imfpstoff angemeldet hat, gefolgt von den Tech-Werten Amazon, Apple und Tesla, dazwischen geschoben hat sich Plug Power, das auf die Zukunftsthemen Wasserstoff und Brennstofzellen setzt.

November Oktober September August 3. Quartal Rainforest Apple Tesla Apple Apple Moderna Rainforest Apple Tesla Tesla Amazon Plug Power Amazon EHealth Amazon Apple Amazon Rainforest Amazon Microsoft Plug Power NVidia Microsoft Microsoft NVidia Tesla Tesla NVidia Plug Power PlugPower Microsoft Microsoft Alphabet NVidia Moderna Pfizer Moderna Snowflake PayPal EHealth Mastercard Alphabet PayPal Moderna Alphabet Alphabet Zoom Video Zoom Video Berkshire Hathaway PayPal

Die beliebtesten Fonds:





Bei den Fonds war wenig Bewegung, überwiegend fanden nur leichte Verschiebungen statt. Erstmals unter die ersten zehn schaffte es der Ethna-Aktiv von EHENEA Independent Investores, ein Mischfonds, der in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und Zertifikate investiert. Es zeigt sich, dass Anleger Fonds vor allem zur weiteren Diversifizierung nutzen mit Themen wie Immobilien, Technologie und Anleihen, und hier zum Beipsiel mit dem AMUDNI CPR Aktiv auf Staatsanleihen und Hochzinsanleihen setzen.

Meistgehandelte ETPs.





Finanztrends Video zu SAP



mehr >

Neben aktiv gemanagten Fonds erfreuten sich passive Fonds, großer Beliebtheit – die Umsätze in ETPs lagen im November an der Börse München über den Umsätzen von aktiv gemagten Fonds. Unvermindert hielt hier der Trend zu ETCs an, wobei die Anleger vordringlich auf Gold setzten – allein fünf der zehn meistgehandelten ETPs liefen auf Gold!Die Hinwendung zu inländischen Titeln im Oktober hat nicht angehalten, vielmehr setzen Anleger über die Börse München durchaus auf aktuelle Trends – die Profiteure der Pandemie – und hier mit internationaler Ausrichtung.