Biontech, Moderna und Co.- Investieren in Impfstoffe

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie stellte die Welt vor gewaltige Aufgaben und machte den Ausnahmezustand zum Normalzustand. Die Bedeutung wirksamer Impfprogramme ist selten so deutlich geworden wie in Zeiten der Corona-Pandemie. Fieberhaft wurde nach einem Impfstoff gegen das Virus geforscht. Zurückschauend lässt sich sagen, dass Impfungen maßgeblich zur Bekämpfung der Pandemie und der Gesundheit von Menschen beigetragen haben. Denn Prävention ist besser als Heilung – mit diesen wenigen Worten lässt sich die Bedeutung der Impfung für einen vorbeugenden Gesundheitsschutz zusammenfassen. Die Societe Generale bietet ein neues Zertifikat mit der WKN SH2MWZ an.

Mit den erfolgreichen Covid-Impfstoffen haben die Biotechfirmen Biontech und Moderna Messenger-Ribonukleinsäuren (mRNA) als neue starke Pharmatechnologie etabliert. Viele Experten gehen nun von einer Revolution in der Impfstoffentwicklung aus. Neben Covid-Impfstoffen arbeiteten Unternehmen auch an neuen weiteren mRNA-Vakzinprojekten, wie z.B. potenzielle Impfstoffe gegen Zika, Krebs, Tuberkulose oder HIV.

Was für eine enorme Bedeutung die Biotech- und Pharma-Branche in unserer Gesellschaft hat, blieb auch an den Börsen nicht unbemerkt: So kletterte der Börsenwert vieler Impfstoffentwickler in 2020 und 2021 deutlich nach oben. Denn es geht dabei längst nicht nur um die Eindämmung und Überwindung von Krankheiten. Die beteiligten Unternehmen tragen einen wesentlichen Teil dazu bei, dass unsere Wirtschaft reibungslos läuft.

DAS IMPFSTOFF INDEX-ZERTIFIKAT

Das Unlimited Index-Zertifikat auf den Solactive Global Vaccines and Infectious Diseases Index bildet die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index, der eventuelle Netto-Dividenden der Indexmitglieder reinvestiert, nach Abzug der Managementgebühr von 1,00 Prozent p.a. ohne Laufzeitbegrenzung eins zu eins ab. Somit bietet das Index-Zertifikat die Möglichkeit, mit nur einem Wertpapier an der Entwicklung von einer Vielzahl an Unternehmen zu partizipieren und damit eine breitere Streuung zu erzielen.

