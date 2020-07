Biontech, Moderna, Nikola – neue Entwicklungen

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Welch ein Aktienmarkt, welch eine Rally. Jeder Tag, an dem man als Crash-Prophet nicht dabei ist, tut höllisch weh. Die Anleger in einem der beliebtesten Fonds in Deutschland, der zur Kategorie Crash-Gurus gehört, haben seit März 65% Rally verpasst. 65% sind die durchschnittliche Rendite von 10 DAX-Jahren. Schade um das schöne Geld. Auffällig aktuell – die Corona-Profiteure laufen unterschiedlich. Zoom explodiert weiter, Amazon hat 110 Milliarden nur am Montag drauf gepackt.



Jetzt beginnen aber auch Conti, Daimler, BMW und Co. zu laufen. Nikola dagegen hat sich halbiert. Wir haben im Abo-Dienst heute sehr viel Research zur Frage – was passiert mit Ihrem Geld jetzt, da der DAX genau seinen Stand vom 31.12.2019 erreicht hat. Alle Verluste des Jahres 2020 sind ausgemerzt. Im DAX. Nicht bei den Crash-Gurus. Da sind die verpassten Gewinne seit März immer desaströser. Übrigens auch ein satter Blick auf die Biotech-Titel in diesen Tagen. Wir kennen noch Genescan aus dem Neuen Markt. Diesen Weg werden wohl 90% der Biotech-Titel nehmen. Dies darf man nicht vergessen. Bei Biontech zum Glück sollte es besser laufen. Wenngleich bei knapp 100 Dollar auch der Deckel drauf sein könnte.