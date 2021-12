Biontech nach dem Absturz: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte es bei der Biontech-Aktie (ISIN: US09075V1026) bald wieder aufwärts gehen. Hier die Analyse:

Rückblick: Die Biontech-Aktie musste gestern einen deutlichen Rückschlag hinnehmen und fiel an der Nasdaq um 18,67% zurück. Solche Kursbewegungen sind für die Aktie aber nichts Ungewöhnliches. Sie markierte am 10. August ihr aktuelles Allzeithoch bei 464,00 USD und fiel danach auf 207,51 USD zurück. Nach einer kurzen, aber steilen Rally auf 374,85 USD kommt es seit einigen Tagen zu Gewinnmitnahmen. Diese können aber immer noch als Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab August 2021 angesehen werden.

Ausblick: Im Rahmen dieses Pullbacks kann es kurzfristig noch zu Abgaben gen 260,03-252,78 USD kommen. Dort besteht eine Chance auf eine Bodenbildung und eine anschließende Wiederaufnahme der Rally. Diese Rally könnte zu Kursgewinnen bis ca. 412,00 USD führen. Sollte der Wert allerdings stabil unter 252,78 USD abfallen, würde eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung 207,51 USD und vielleicht sogar 167,52 USD drohen.“

Kann sich die hochvolatile Biontech-Aktie nach ihrem Absturz in den nächsten Tagen zumindest wieder auf 330 USD erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 260 USD

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Biontech-Aktie mit Basispreis bei 260 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PH5PPZ5, Bewertungstag 21.1.22, wurde bei der Biontech-Kursindikation von 289,50 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,13 USD mit 4,21 – 4,31 Euro gehandelt.

Kann sich die Biontech-Aktie innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder auf 330 USD erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 6,32 Euro (+47 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 251,8434 USD

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Biontech-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 251,8434 USD, BV 0,1, ISIN: DE000DV7KQL6, wurde beim Biontech-Kurs von 289,50 USD mit 3,70 – 3,80 Euro quotiert.

Beim Biontech-Aktienkurs von 330 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – bei 6,92 Euro (+82 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Biontech-Aktien oder von Hebelprodukten auf Biontech-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek