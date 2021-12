Biontech mit 21% p.a.-Chance und 49% Sicherheitspuffer

Für langfristige agierende Investoren hat sich ein Investment in die Aktie des an der NASDAQ gelisteten Impfstoffherstellers Biontech bislang absolut gerechnet. Allein innerhalb der vergangenen 12 Monate konnten Anleger trotz des 20-prozentigen Kurseinbruchs in der vergangenen Woche einen Kursgewinn von 140 Prozent erzielen. Wegen der massiven Kursschwankungen ist das direkte Investment in die Aktie mit erheblichen Chancen aber auch Risiken verbunden.

Bei der Erstellung dieses Beitrages notierten die Biontech-ADRs (American Deposit Receipts, ISIN: US09075V1026) im Bereich von 297 USD. Bei ADRs handelt es sich um Zertifikate, die von US Banken ausgestellt werden und die die zugrunde liegenden Aktien halten. Der Zweck: Über den Umweg von ADRs muss sich die Gesellschaft nicht der vollständigen Zulassungsprozedur der SEC unterwerfen und Anleger können dennoch an der Kursentwicklung der Biontech-Aktie teilhaben.

Anlage-Idee: Anleger, die mit Hilfe der Biontech mit einem möglichste hohem Sicherheitspolster in den nächsten Monaten zu einer Jahresrendite im Bereich von nahezu 20 Prozent gelangen wollen, bietet sich anstatt des direkten Kaufes der Biontech ADRs die Anschaffung eines Bonus-Zertifikate mit Cap an.

Abgesehen von Dividendenzahlungen, wird der direkte Kauf von Biontech ausschließlich bei einem Kursanstieg für positive Rendite sorgen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu äußerst interessanten Jahresrenditen gelangen.

Die Funktionsweise: Wenn Biontech bis zum Bewertungstag des währungsgesicherten Zertifikates (1 USD = 1 Euro) niemals die Barriere bei 150 USD berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. Juni 2022 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 240 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das HVB-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000HR7H6Y6) auf Biontech verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 240 USD. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 17. Juni 2022, aktivierte Barriere befindet sich bei 150 USD. Beim Biontech-Kurs von 297 USD Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 215,30 Euro kaufen.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 215,30 Euro zu bekommen ist, ermöglicht es in einem halben Jahr einen Bruttoertrag von 11,47 Prozent (=21 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 49,49 Prozent auf 150 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs von Biontech bis zum Bewertungstag die Barriere bei 150 USD und Biontech notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit dem am 17. Juni 2022 festgestellten Schlusskurs von Biontech zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Biontech oder von Anlageprodukten auf Biontech dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek