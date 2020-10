BionTech, Tesla, Allianz – die Favoriten der Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die steigenden Corona-Zahlen mit der Furcht vor erneuten Einschränkungen für die Wirtschaft und die bevorstehende US-Wahl und der festgefahrene Brexit waren die dominanten Themen des 3. Quartals 2020. Die Märkte waren von hoher Unsicherheit und damit großer Volatilität geprägt. Die Anleger suchten insbesondere nach Themen und Titeln, die von der anhaltenden Pandemie entweder wenig belastet waren oder sogar davon profitierten. Und, die deutschen Anleger, die über die Börse München handelten, nahmen das Ausland noch mehr ins Visier als sonst. Gerade Aktien aus den USA erfreuten sich großer Beliebtheit – hier verfügt die Börse München über eine lange Tradition als erste Börse, die US-Titel überhaupt anbot. Durch das Referenzmarktprinzip – es gilt immer der liquideste Handelsplatz vor Ort als Referenz – können so ausländische Wertpapiere zu günstigtsten Konditionen gehandelt weden.





Der Hintergrund war sicher die große Dominanz der US-Tech-Werte, aber auch einige Unternehmen aus der Gesundheitsbranche gerieten in den Fokus der Investoren, weil ihnen ein Erfolg im Kampf gegen die Pandemie zugetraut wird. Während im zweiten Quartal noch ein fast ausgeglichenes Verhältnis von deutschen zu ausländischen Aktien herrschte, flossen nun 62,6 Prozent des Orderbuchumsatzes in ausländische Titel, allein 29,10 Prozent in Aktien aus den USA. Neben BioNTech, das wir trotz US-Börsengang zu den deutschen Titeln rechnen, lagen die US-Tech-Unternehmen Apple, Tesla und Amazon weit vorne, aber auch Curevac aus den Niederlanden oder einmal mehr die norwegische Nel ASA.Deutsche Aktien: Hoffnung auf den Impfstoff





3. Quartal September August

Juli 2.Quartal

BioNTech Allianz BioNTech BioNTech Wirecard Allianz RWE Varta Allianz Allianz Deutsche Telekom BioNTech Deutsche Telekom SAP Lufthansa SAP Münchener Rück Deutsche Post Endor Bayer RWE Grenke Endor BASF Endor Endor Deutsche Telekom Siemens Deutsche Telekom BASF Deutsche Post Deutsche Post Allianz Siemens SAP Münchener Rück Bayer SAP Bayer Münchener Rück BASF SAP Bayer Deutsche Post Volkswagen Bayer ABO Invest RWE Münchener Rück RWE









Beherrschte im zweiten Quartal noch der Skandal um Wirecard die Märkte, suchten sich die Anleger nun auch bei heimischen Werten gezielt Titel, die der Pandemie trotzten oder sogar von ihr profitierten: Das reichte von dem möglichen Impfstofflieferanten BioNTech bis hin zur Deutschen Post und Deutschen Telekom, die von der Verlagerung ins Internet und dem verstärkten Internethandel genauso profitierten wie möglicherweise SAP oder der Computerspieleproduzent Endor. Vergebens sucht man in der ersten Reihe Autotitel oder die Flugzeugbranche. Bleibt vielleicht noch anzumerken, dass bei den Aktien 11 – 20 allein drei Unternehmen aus dem Siemens-Umfeld auftauchen: Siemens (Position 11), Siemens Healthcare (14) und Infineon (18). Außerdem dann doch Daimler (13) und Volkswagen (20), sowie die gerade unter Short-Attacken leidende Grenke Leasing auf Rang 16. Die Tabelle zeigt die Reihenfolge der ersten zehn:





Die zehn meistgehandelten Aktien international





3. Quartal

September August

Juli 2. Quartal

BioNTech Tesla Curevac BioNTech Wirecard Apple Apple Apple Nel ASA Allianz Tesla Amazon Tesla Amazon Lufthansa Amazon NelASA EHealth Allianz Bayer CureVac Rainforest Amazon SAP Endor Allianz Microsoft BioNTech Endor BASF Nel ASA Curevac Varta BASF SAP Deutsche Telekom Deutsche Telekom Deutsche Telekom Deutsche Telekom Amazon SAP Deutsche Post Deutsche Post Tesla Münchener Rück RWE NVidia Endor Ballard Nel ASA







Die stärkere Frequenz ausländischer Titel zeigt sich auch darin, dass unter den meistgehandelten ohne Ansicht der Nation erstmals fünf Titel aus dem Ausland (drei aus den USA, einer aus Norwegen und einer aus den Niederlanden) vertreten sind. Das ist vor allem dem Monat September zu verdanken, in dem gleich acht (!) Aktien aus dem Ausland unter den ersten zehn waren und erst auf den Rängen 8 und 9 mit der Deutschen Telekom und der Deutschen Post zwei deutsche hinzukamen. Das in Oslo ansässige Unternehmen Nel Asa ist auf die Herstellung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff spezialisiert und besetzt damit eines der zentralen Zukunftsthemen, während sich an CureVac wie an BioNTech die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff gegen Corona knüpft.USA-Aktien: Viele Neuzugänge





Fast ein Drittel aller im 3. Quartal gehandelten Aktien waren nach Orderbuchvolumen Titel aus den USA. Hier kamen im Vergleich zum 2. Quartal PlugPower, Moderna, EHealth und Paypal neu hinzu, die jedoch schon in einigen Monaten davor mit im Spitzenfeld lagen. Auch hier zeigt sich: Neben Tech sind es die Themen Wasserstoff, Gesundheit und E-Mobilität, die auf das breite Interesse von Anlegern stoßen, außerdem erfreuen sich auch Börsenneulinge hoher Aufmerksamkeit, wie etwa Snowflake im September:

3. Quartal

September August

Juli 2. Quartal

Apple Tesla Apple Amazon Amazon Tesla Apple Tesla Tesla Microsoft Amazon Amazon EHealth Apple Apple Microsoft Rainforest Amazon Microsoft Tesla NVidia Microsoft Microsoft Moderna Gilead Plug Power NVidia Plug Power Plug Power Nvidia Moderna Alphabet NVidia Berkshire Hathaway Alphabet EHealth Snowflake Paypal Coca-Cola Berkshire Hathaway Alphabet Paypal Moderna Cytodyn Nikola Corp. PayPal Zoom Video Berkshire Hathaway Netflix Facebook









Die beliebtesten Fonds: Immobilien und Technologie









Bei den Fonds setzen Anleger auf Bewährtes: Immobilien, Technologie und Dividenden sind die Schwerpunkte ihrer Wahl und sollen offensichtlich die Depots abrunden und absichern. Auch hier stellen wir die 10 mit dem größten Handelsvolumen vor:

Meistgehandelte ETPs.





Neben aktiv gemanagten Fonds erfreuten sich passive Fonds, ETFs, großer Beliebtheit und hier verfestigte sich der Trend hin zu ETCs, also auf Edelmetalle und Rohstoffe, im dritten Quartal noch weiter. Allein sechs aus den ersten zehn sind solche ETCs, die auf Öl, Gold, Silber oder Platinum setzen.Es gab also bei allen Gattungen Veränderungen und vor allem bei den Aktien geradezu einen Erdrutsch hin zu ausländischen Titeln. Von einer “Home Bias”, also der Präferenz von Unternehmen aus dem Heimatland, kann bei den Anlegern, die über die Börse München handeln, keine Rede sein. Hinzu kommen weitere Assetklassen, die mit Fonds – Immobilien – oder ETCs mit Rohstoffen und Edelmetallen abgedeckt werden. Wir sind gespannt, ob sich dieser Trend in den nächsten Monaten und im vierten Quartal verfestigen wird.