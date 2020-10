BionTech Aktie: Hier ist alles möglich!

Die Aktie von BioNTech hat sich nach ihrem Kurssprung in der vergangenen Woche mittlerweile bei rund 76 Euro eingependelt. Am Montag erreichte die Aktie des Mainzer Biotechnologie-Unternehmens, das gemeinsam mit Pfizer an einem COVID-19-Impfstoff forscht, zwar kurzzeitig 78 Euro, konnte das Kursniveau allerdings nicht halten. Die Anleger warten bei BioNTech offenbar auf die nächsten Impulse aus dem Impfstoffprojekt. Wann diese kommen und in welche Richtung es dann geht, ist offen. Nach Angaben von BioNTech aber sind die bisherigen Zwischenergebnisse durchaus vielversprechend.

Nicht ohne Grund haben BioNTech und Pfizer in der vergangenen Woche den sogenannten „Rolling-Review“-Einreichungsprozess zur fortlaufenden Überprüfung des Corona-Impfstoff-Kandidaten BNT162b2 bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA eingeleitet. Die Entscheidung der EMA, das Verfahren bereits jetzt zu beginnen, basiere „auf den ermutigenden vorläufigen Daten der präklinischen sowie frühen klinischen Studien in Erwachsenen“, hieß es. Die Folge war der benannte Sprung der BioNTech-Aktie auf bis zu 78,49 Euro vor genau einer Woche. Tags zuvor notierten die Papiere zeitweilig noch bei lediglich 63,70 Euro. Das bedeutete ein Zugewinn bei BioNTech von zwischenzeitlich mehr als 20 Prozent.

Weit weg vom jüngsten Höchststand sind die Anteilsscheine aktuell nicht. Dennoch bleibt die Investition in das Biotechnologie-Unternehmen eine spekulative Angelegenheit. Im Entwicklungsprozess sind BioNTech und Pfizer weiter vorangeschritten als die meisten Wettbewerber, von denen es weltweit eine dreistellige Anzahl gibt. Die Risiken allerdings bleiben. „Während wir daran arbeiten, einen potenziellen Impfstoff in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit zu entwickeln, um dieser Pandemie ein Ende zu bereiten, ist es unsere Pflicht, sicherzustellen, dass wir dies mit den höchsten ethischen Standards sowie unter Einhaltung fundierter wissenschaftlicher Prinzipien tun“ sagte Ugur Sahin, CEO und Mitgründer von BioNTech in der Vorwoche. Ein großer Erfolg oder ein Scheitern, so unwahrscheinlich dies derzeit erscheint, in einem solchen Prozess ist immer alles möglich.

Finanztrends by Achim Graf

