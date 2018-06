Biogen-Aktie leuchtet heller! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Sumant Kulkarni, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN US09062X1037, WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) nunmehr zum Kauf.



Obwohl weiterhin Risiken bestehen würden rechtfertige die finanzielle Flexibilität von Biogen Inc. inzwischen eine positive Haltung, so die Analysten von Canaccord Genuity.



Analyst Sumant Kulkarni weist auf eine Vielzahl von Möglichkeiten hin, während die Dynamik des MS-Geschäfts und von Spinraza eine Schlüsselvariable darstelle.



Um einem konservativeren Umsatzausblick von Biogen Rechnung zu tragen sei das Kursziel von 350,00 auf 335,00 USD gesenkt worden.









Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer Biogen-Aktienanalyse den Titel von "hold" auf "buy" hoch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Biogen-Aktie:253,20 Euro -0,26% (01.06.2018, 15:55)Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:253,86 Euro +0,93% (01.06.2018, 15:57)Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:USD 296,04 +0,71% (01.06.2018, 16:10)ISIN Biogen-Aktie:US09062X1037WKN Biogen-Aktie:789617Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:IDPNasdaq-Symbol Biogen-Aktie:BIIBBiogen Inc. (ISIN US09062X1037, WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (01.06.2018/ac/a/n)Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.