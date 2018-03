Biofrontera (Quarterly) - Erfolgreiche Bodenbildung

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":























Mit großen Schritten nähert sich das 1. Quartal seinem Ende. Deshalb möchten wir an

dieser Stelle auf den Kursverlauf der Biofrontera-Aktie verweisen, der auf Quartalsbasis

eine äußerst interessante Entwicklung aufweist. In dieser hohen Zeitebene liegt dank

des Sprungs über die Hochpunkte bei 4,63/4,70/5,04 EUR mittlerweile eine abgeschlossene

Bodenbildung vor (siehe Chart). Auf der Indikatorenseite wird die untere Umkehr durch

das bestehende Kaufsignal des MACD sowie die Umsatzentwicklung bestätigt. Den letzten

Aspekt möchten wir gesondert hervorheben, denn das Volumen fällt im 1. Quartal 2018

nicht nur rekordhoch aus, sondern übersteigt den alten Höchststand um den Faktor 2.

Die alte Tradingweisheit „volume goes with the trend“ ist also lehrbuchmäßig erfüllt.

Aus der Höhe der Bodenbildung lässt sich ein Kursziel von mindestens 7,75 EUR ableiten.

Als zusätzlicher Kurstreiber könnte sich darüber hinaus eines unserer Lieblingstradingmuster

erweisen: Im Verlauf des Jahres 2017 hatte die Aktie zwei „inside quarters“ ausgeprägt.

Im letzten Quartal vergangenen Jahres wurde diese zunächst nach unten aufgelöst, ehe

es zu einem „reversal“ kam. Auf solche Fehlausbrüche nach unten folgt oftmals ein

dynamischer Aufwärtsimpuls.





















Biofrontera (Quarterly)











































