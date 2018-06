Biofrontera-Aktie: Weiter auf Wachstumskurs - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":





Münster ( www.aktiencheck.de ) - Biofrontera-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F).Wie im April vorab berichtet, habe Biofrontera den Umsatz im ersten Quartal um 79 Prozent auf 4,7 Mio. steigern können. Auch die gemeldete Erlössteigerung in den USA um 161 Prozent auf 3,4 Mio. Euro sei mit dem Quartalsbericht bestätigt worden. Neu sei die Aufschlüsselung der Einnahmen in Europa gewesen: Während in Deutschland ein Rückgang um 3 Prozent auf 0,6 Mio. Euro habe hingenommen werden müssen, habe das übrige Auslandsgeschäft (ohne die USA) um 110 Prozent auf 0,6 Mio. Euro zugelegt.Die Resultate seien aber durch einen temporären Effekt verzerrt worden: Im ersten Quartal sei es vermehrt zu Reimporten in den deutschen Markt gekommen, was zu einer Erlösverschiebung in das Ausland geführt habe. Der Apothekenabsatz von Ameluz habe in Deutschland in den ersten drei Monaten hingegen um 20 Prozent zugelegt. Unter anderem wegen einer neuen Regulierung für Verpackungen, die Reimporte erschwere, gehe das Management davon aus, dass sich das in dieser Form nicht fortsetze. Die insgesamt dynamische Erlösentwicklung habe auch eine leichte Ergebnisverbesserung von -3,5 auf -3,4 Mio. Euro ermöglicht, womit Biofrontera auf Kurs liege.Die Zahlen würden die hohe Dynamik bestätigen, und der aktuelle Cash-Bestand von 30,3 Mio. Euro stelle eine starke Basis für das weitere Wachstum dar. Als nächster Schritt sei dafür nun der eigene Vertrieb in Großbritannien mit einem branchenerfahrenen Team gestartet worden, das zuvor für den Konkurrenten Galderma gearbeitet habe. Für Unsicherheit sorge dagegen weiterhin ein schwelender Konflikt mit dem Großaktionär Wilhelm K. T. Zours/ Deutsche Balaton, der über die Tochter Deutsche Balaton Biotech AG ein Umtauschangebot für 6,25 Mio. Biofrontera-Aktien lanciert habe, das von den Biofrontera-Gremien nun geprüft werde.Davon unberührt bleibt Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bei seinem "buy“-Urteil. Das Kursziel sehe er nach leicht angepassten Schätzungen nun bei 6,85 Euro (vorher: 7,00 Euro). (Analyse vom 04.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:5,57 EUR 0,00% (05.06.2018, 08:32)Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:5,60 EUR (04.06.2018)ISIN Biofrontera-Aktie:DE0006046113WKN Biofrontera-Aktie:604611Ticker-Symbol Biofrontera-Aktie:B8FDie Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (05.06.2018/ac/a/nw)Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.