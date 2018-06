Biofrontera-Aktie: Neuer Wachstumstreiber - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Krefeld (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":



Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) unter die Lupe.



Das starke Wachstum von Biofrontera im ersten Quartal 2018 (+79% auf 4,7 Mio. Euro) sei bereits vorab bekannt gegeben worden. Nun seien auch die Ergebniskennzahlen nachgereicht worden. Trotz stark gestiegener Verwaltungs- und Vertriebskosten (+30% auf 5,7 Mio. Euro) im Zuge des Ausbaus der Präsenz auf dem US-Markt habe der Quartalsverlust wegen des Deckungsbeitrags aus den zusätzlichen Erlösen von 3,5 auf 3,4 Mio. Euro eingedämmt werden können.



Hinsichtlich der Jahresplanung, die einen Umsatz von 16 bis 20 Mio. Euro und einen Fehlbetrag von 15 bis 16 Mio. Euro vorsehe, sehe sich Biofrontera damit sogar leicht über den eigenen Erwartungen. Einen neuen Impuls verspreche nun der Start der Vermarktung in Großbritannien mit einer eigenen Vertriebsmannschaft, die zuvor beim Wettbewerber Galderma aktiv gewesen sei. Nachdem das schottische Arzneimittel-Konsortium SMC im Februar eine Erstattungszusage für die Nutzung von Ameluz zur Behandlung von Basalzellkarzinomen ausgesprochen habe, sehe das Management nun gute Wachstumschancen.



Die dynamische Entwicklung biete perspektivisch weitere Impulse für die Aktie, die aktuell noch seitwärts konsolidiere. Keine größeren Auswirkungen habe bislang das Tauschangebot der Deutschen Balaton Biotech AG (DBB) gehabt, die für bis zu 6,25 Mio. Stücke eine Barzahlung von 1 Euro je Aktie und einen selbst emittierten Optionsschein biete, der jeweils die Rückkaufmöglichkeit für eine Biofrontera-Aktie von DBB biete. Der Großaktionär Deutsche Balaton dürfte auf diesem Weg versuchen, seinen Einfluss weiter auszubauen.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" planen im Rahmen der Empfehlungsliste im Moment nicht, dieses Angebot zu nutzen. (Ausgabe 21 vom 02.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:5,54 EUR -1,60% (04.06.2018, 15:23)Tradegate-Aktienkurs Biofrontera-Aktie:5,55 EUR -0,72% (04.06.2018, 15:32)ISIN Biofrontera-Aktie:DE0006046113WKN Biofrontera-Aktie:604611Ticker-Symbol Biofrontera-Aktie:B8FNASDAQ Ticker-Symbol Biofrontera-Aktie:BFRADie Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F, NASDAQ Ticker-Symbol: BFRA) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose (oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie) zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel und ein Kopfhauttonikum, enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegründet und hat seinen Firmensitz in Leverkusen, Deutschland. (04.06.2018/ac/a/nw)