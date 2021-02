Bio-Gate AG: Hohes Wachstumstempo

Vorläufigen Zahlen zufolge hat sich die Expansionsdynamik von Bio-Gate im Jahr 2020 mit einem Umsatzanstieg um über 45 Prozent auf mehr als 5 Mio. Euro stark beschleunigt. Dabei konnte das Ergebnis, das noch von hohen Wachstumsinvestitionen geprägt ist, von -1,0 auf -0,8 Mio. Euro verbessert werden. Neben zahlreichen Wachstumsinitiativen, deren Roll-out für positive Impulse sorgte – beispielsweise der Ausbau des Sortiments mit Mikrosilber-Tierpflegemitteln –, gab es auch positive Effekte durch ein steigendes Hygienebewusstsein, u.a. als Folge der Corona-Pandemie.

Bio-Gate konnte nachweisen, dass Mikrosilber-Produkte wie etwa Handgele nicht nur gegen Bakterien, sondern auch gegen Viren wie das Coronavirus wirksam sind. Die Gesellschaft hat daraufhin die Produktpalette deutlich ausgeweitet und unter anderem ein Oberflächen- und Imprägnierspray sowie ein Masken- und Textilspray am Markt eingeführt. Gemäß den jüngsten Unternehmensmeldungen stoßen diese Erzeugnisse auf eine rege Nachfrage, weitere Produkte sind bereits in der Entwicklung. Zur Finanzierung des Wachstums hat das Unternehmen in diesem Jahr eine Kapitalerhöhung um knapp 700 Tsd. Aktien durchgeführt und so eine Bruttoeinnahme von rd. 2,5 Mio. Euro erzielt.

Vor diesem Hintergrund belassen wir unser Urteil auf "Speculative Buy" mit dem neuen Kursziel 6,90 Euro.

Die Studie steht unter www.smc-research.com als kostenloser Download zur Verfügung. Dort finden Sie auch weitere Publikationen sowie Informationen über das Konzept und die Research-Leistungen von SMC-Research.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.