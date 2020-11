BioNtech und Moderna Aktie: Notfallzulassung in Europa?

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

In einem Versuch, die Verteilung des COVID-19-Impfstoffs mit den USA zu “synchronisieren”, erwägt die Europäische Union die Idee, Pfizer Inc (NYSE:PFE)-BioNTech SE (NASDAQ: BNTX) und Moderna Inc (NASDAQ: MRNA) eine bedingte Marktzulassung zu erteilen, berichtet Bloomberg.

Die europäische Behörde ist in ständigen Gesprächen mit der US Food and Drug Administration, um die Wirksamkeit des Impfstoffs zu bewerten und einzuschätzen, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, gegenüber Bloomberg. Beide Unternehmen könnten bereits in der zweiten Dezemberhälfte die Zulassung für die Vermarktung ihres COVID-19-Impfstoffs erhalten. Laut Reuters könnte die EU über 10 Milliarden Dollar für die Sicherung von Millionen von COVID-19-Impfstoffdosen von Pfizer-BioNTech und CureVac BV (NASDAQ:CVAC) zahlen.

Europa wird Zeuge einer neuen Welle von Coronavirus-Infektionen, und die Aufsichtsbehörden sind gezwungen, die Sperrmaßnahmen zu verschärfen, sehr zur Bestürzung der Einwohner der EU. Schnellere Impfstofftests und die Straffung der Versorgungs- und Vertriebskanäle könnten eine wesentliche Rolle bei der Kontrolle von Infektionspools und der drohenden finanziellen Unsicherheit aufgrund von Sperrmaßnahmen spielen. Im Oktober gab die britische Regierung bekannt, dass sie vor Weihnachten den von BioNTech-Pfizer koproduzierten Impfstoff vorbehaltlich einer Genehmigung für den Notfalleinsatz verteilen könnte. In der Zwischenzeit behaupten die gestrigen Berichte, dass Pfizer bei der FDA einen Antrag für die Notfallverwendung seines COVID-19-Impfstoffs stellen könnte. In der vorbörslichen Sitzung am letzten Scheck vom Freitag werden die PFE-Aktien um 1,63% höher bei 36,78 $ gehandelt, die BNTX-Aktien um 5,37% höher bei 100,03 $, die MRNA-Aktien um 4,34% auf 96,80 $ und die CVAC-Aktien um 3,52% auf 77,85 $.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.