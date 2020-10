BioNTechs Impfstoff-Zulassung startet!

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Als mit Abstand meistgehandelte Aktie in Stuttgart gewinnt BioNTech heute 9,1%. Am Morgen wurde bekannt, dass die europäische Arzneimittelbehörde die Zulassungsphase für den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens eingeläutet hat. Die Entscheidung basiere auf ermutigenden vorläufigen Daten aus den klinischen Studien.



2. Grenke (WKN: A161N3)

Auch bei Grenke geben die Stuttgarter Anleger heute viele Orders auf, die Aktie klettert bis zum Mittag um 14,5%. Bereits gestern hatte die Aktie zweistellig zugelegt, nachdem die Wirtschaftsprüfer von KPMG mitteilten, für den Großteil der Bankguthaben Bestätigungen der Banken erhalten zu haben. Damit entkräften sich in den Augen der Anleger wohl die Vorwürfe des Shortsellers Fraser Perring.



3. Vonovia (WKN: A1ML7J)

Hohe Umsätze sind heute in Stuttgart auch bei Vonovia zu verzeichnen, die Aktie des Immobilienkonzerns fällt bis zum Mittag um 1%. Nichtsdestotrotz zählt Vonovia mit einem Plus von rund 30% in diesem Jahr zu den Top-Werten im DAX.