BioNTech zündet Kursfeuerwerk!

Bis 11 Uhr sah es gestern bei BioNTech nach einem ruhigen Handelstag aus – dann jedoch erschien die Meldung, dass das Mainzer Unternehmen vom Bundesinstitut für Impfstoffe eine Zulassung für die klinische Prüfung eines möglichen Corona-Impfstoffs erhalten hat. Bislang werden in Deutschland lediglich Medikamente zur Behandlung von Infizierten getestet. Die BioNTech-Aktie zündete daraufhin den Turbo und legte als meistgehandelter Wert in Stuttgart zwischenzeitlich über 60 Prozent zu. EUWAX

