BioNTech wieder Einstiegskurse

BioNTech Long: 43 Prozent Chance

von Harald Zwick - 06.05.2021, 08:30 Uhr

Die Präsentation der Zahlen zum Jahr 2020 zeigte, dass sich BioNTech aus europäischer Sicht zu eine der größten Geschichten der nächsten Jahre entwickeln könnte. Es werden ständig neue Lieferverträge für den Corona-Impfstoff unter Dach und Fach gebracht, wobei man beim Kauf der Aktie ganz nebenbei auch auf eine Revolution in der Immunologie als Ganzes setzt. Der Kurs wird wieder volatiler, nachdem das Papier kurz vor Handelsschluss nach unten drehte.

BioNTech wird dank der Entwicklung und der Produktion seines Corona-Impfstoffs in den kommenden Jahren zum drittgrößten Pharmahersteller Deutschlands aufsteigen. Der gemeinsam mit Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff macht auch den US-Pharmariesen zum Umsatzstärksten Unternehmen in diesem Bereich. Den weltweiten Vertrieb organisiert dabei Pfizer und generiert dadurch auch den Löwenanteil der Umsätze. Der Rohertrag wird von beiden Partnern fifty fifty aufgeteilt. Der wachsende Erfolg des Impfstoffs wird sich daher auch in den Geschäftszahlen von BioNTech deutlich niederschlagen. So verhandeln BioNTech und Pfizer mit der EU über weitere Lieferungen von bis zu 1,8 Milliarden Dosen in den kommenden Jahren. Pfizer-Chef Albert Bourla rechnet damit, dass die Nachfrage nach dem Covid-19-Impfstoff so dauerhaft sein wird wie bei den Grippeimpfstoffen.

Zum Chart

Seit dem Börsengang Ende 2019 hat der Aktienkurs von BioNTech eine spektakuläre Aufwärtsentwicklung getätigt. Eingeweihten war Mitte März 2020 schon klar, dass die Firma eine große Zukunft haben wird. Der Kurs von BioNTech verhielt sich spiegelbildlich zu den abverkauften Werten und wurde von den Marktteilnehmern im März 2020 um rund 250 Prozent auf 104,81 US-Dollar angehoben. Im April 2021 wurde diese Marke nachhaltig überwunden, nachdem den Aktionären klar wurde, welches Ausmaß an Erlösen die Pandemie für BioNTech generieren könnte. Zwar beträgt der Gewinn pro Aktie im Jahr 2020 nur magere 6 Cent, dies sollte sich aber in den Folgejahren stark nach oben entwickeln. Die Kursentwicklung im April 2021 hat einiges an Entwicklungspotenzial vorweggenommen und die Aktie wieder anfällig für hohe Volatilität gemacht. So musste das Papier vorgestern einen Tagesverlust von rund 20 Prozent verkraften. Der gestrige Handelstag war nicht minder volatil, nachdem es bis kurz vor Schluss den Anschein erweckte, dass die Hälfte des Verlustes wieder egalisiert werden würde. Das Eis wird sichtlich dünner, auch nachdem laut MACD der Wert überkauft erscheint. Dem gegenüber steht aber die Aussicht auf nachhaltig steigende Umsätze.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 213,45 // 213,45 US-Dollar Unterstützungen: 123,03 // 104,81 US-Dollar

Fazit

Der Open End Turbo Long (WKN MA5WYN) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 1,88 von einem steigenden Kurs der BioNTech-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 86,41 US-Dollar (51 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 145,00 US-Dollar an. Beim Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 5,33 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 210,00 US-Dollar liegen (10,74 Euro beim Derivat). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA5WYN

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,47 - 7,50 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 84,33 US-Dollar

Basiswert: BioNTech SE KO-Schwelle: 84,33 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 171,28 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 10,74 Euro Hebel: 1,88

Kurschance: + 43 Prozent Quelle: Morgan Stanley

