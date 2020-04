BioNTech weiter meistgehandelter Wert!

Den zweiten Tag in Folge stand BioNTech als meistgehandelte Aktie in Stuttgart im Fokus der Anleger. Nach der Ankündigung am Mittwoch zur Zulassung einer klinischen Studie für einen Impfstoff gegen das Coronavirus erlebte die BioNTech-Aktie eine Achterbahnfahrt. So schmolzen die Gewinne von über 60 Prozent am Mittwoch Nachmittag wieder fast komplett dahin. Gestern ging es für BioNTech zuerst wieder nach oben, am Handelsende notierte die Aktie dann aber nur noch bei 50.95 Euro.

