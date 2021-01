BioNTech tritt aufs Gas!

Der Corona-Impfstoff von BioNTech ist nach wie vor sehr gefragt. In absehbarer Zeit wird das Unternehmen so viel davon verkaufen können, wie produziert werden kann. Eben das ist derzeit auch das größte Problem. Trotz aller Bemühungen ist einfach nicht genügend Impfstoff vorhanden, um alle Impfwilligen zu versorgen.

Genau das soll sich im Laufe des Jahres ändern und wie mehrere Medien jüngst berichten, soll das Tempo dabei nochmals anziehen. So planen BioNTech und Pfizer, bis Jahresende rund 2 Milliarden Impfdosen herzustellen. Zuvor wurden noch 1,3 Milliarden Dosen für 2021 angepeilt. Das Produktionsvolumen könnte sich also nochmal deutlich erhöhen.

Allerdings kann BioNTech die zusätzlichen 700 Millionen Impfdosen nicht mal eben so aus dem Hut zaubern. Eine große Hilfe ist, dass kürzlich in Europa die Entnahme von sechs statt fünf Impfdosen pro Fläschchen erlaubt wurde. Um die ambitionierten Ziele für das Gesamtjahr erreichen zu können, müssen aber noch weitere Voraussetzungen erfüllt sein.

In erster Linie müssen dafür bereits bestehende Standorte ausgebaut werden und es müssen außerdem weitere Lieferanten für die Herstellung gefunden werden. Ob dies tatsächlich gelingen wird, bleibt noch abzuwarten. Eine Garantie dafür, die 2-Milliarden-Marke zu knacken, gibt es also noch nicht.

Trotz einiger Unwägbarkeiten reagierten die Anleger zunächst positiv auf die Pläne von BioNTech. In der vergangenen Woche waren gute Kursgewinne bei der Aktie des Mainzer Wirkstoffentwicklers zu beobachten. Lange halten konnte der Aufwärtstrend sich aber leider nicht. In der aktuellen Woche kommt es bereits wieder zu herben Kursverlusten.

Die setzten sich am gestrigen Dienstag fort, als es mit der BioNTech-Aktie um rund 5,5 Prozent in Richtung Süden ging. Zu Handelsschluss blickten die Anleger auf einen Kurs, von 84,95 Euro, was sich durchaus noch sehen lassen kann. Was die Zukunft für den Titel bereithält, bleibt aber zu weiten Teilen ungewiss. Weiterhin fühlen sich deshalb nur spekulative Anleger bei der BioNTech-Aktie so richtig wohl.





