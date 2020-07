BioNTech: täglich tolle Nachrichten!!

Meistgehandelte Aktie war auch am Mittwoch bei einem Plus von 1,8% BioNTech. Das Mainzer Pharma-Unternehmen gibt derzeit fast täglich positive Meldungen bekannt. So erhält BioNTech nun auch von Brasilien die Erlaubnis, den potentiellen Corona-Impfstoff mittels Studien zu testen. Aktuell führen in Brasilien bereits ein chinesisches und ein britisches Unternehmen Tests zu möglichen Impfstoff-Kandidaten durch. EUWAX

