BioNTech: Das sieht jetzt wirklich gut aus!

Am 22.10.21 hatten wir unter BioNTech: Knackt die Aktie nun die nächste Marke? bereits auf die charttechnische Situation des Impfstoffherstellers (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) und auf die mittelfristige Abwärtstrendgerade (rot im Chart) hingewiesen.



Diese konnte nun nach oben geknackt und damit per se ein neues Kaufsignal generiert werden. Wir würden jetzt bereits den StopLoss erneut anpassen und diesen knapp unter die rote Linie auf 233 Euro nachziehen. Aktuell notiert die Aktie bei 257 Euro.



BioNTech Tageschart





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.