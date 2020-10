BioNTech: Der reinste Nervenkitzel!

Bekommen wir einen Corona-Impfstoff noch in diesem Jahr zu sehen? Diese Frage lässt sich noch immer nicht endgültig beantworten. BioNTech zählt in dieser Hinsicht zu den größten Hoffnungsträgern. Zuletzt gab es wieder Nachrichten, die bei den Börsianern für Hoffnung sorgten. Der Partner Pfizer stellte seine Zahlen vor, die eher überschaubar ausfielen. Allerdings sorgt der Pharmakonzern für Aufsehen mit der Ankündigung, dass in der dritten Novemberwoche Daten von der Hälfte der Teilnehmer der laufenden Impfstoffstudien einstreffen könnten.

Allein diese vage Aussage reichte am Montag aus, um die Aktie des Partners BioNTech spürbar in die Höhe zu befördern. Insgesamt konnte das Papier sich um 1,84 Prozent verbessern. Das reicht noch nicht aus, um die Verluste des Vortags schon wieder zu egalisieren. Die Käufer setzen aber ein wichtiges Zeichen und beweisen Präsenz. Das lässt für die kommenden Tage das Beste hoffen.

from

Finanztrends by Christina Rothstein

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.