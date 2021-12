BioNTech: Ein rabenschwarzer Tag!

Der Corona Impfstoffproduzent (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) gehörte am gestrigen Handelstag zu den absoluten Verlierern am Markt.



Nach einer behaupteten Eröffnung bei 301,40 Euro rutschte der Kurs im weiteren Tagesverlauf rund 20 Prozent (!) bis auf 244,40 Euro im Tief ab - wahrlich nichts für schwache Nerven. Dabei wurde auch unser nachgezogener StopLoss bei 258,25 Euro ausgelöst, offene Tradingpositionen, welche an der 200-Tage Linie eröffnet wurden (blauer Kreis im Chart), sollten somit mit Gewinn glattgestellt sein. Am heutigen Dienstag steht BioNTech aktuell bei 257,30 Euro und versucht sich hier zu stabilisieren. Wir belassen den Wert auf unserer Watchlist und halten nach neuen Einstiegssignalen Ausschau!

BioNTech Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.