BioNTech kurz vor 400-Euro-Marke!

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

Die Rekordjagd bei BioNTech setzt sich auch in dieser Handelswoche fort: Als meistgehandelter Wert in Stuttgart stieg die Aktie heute zwischenzeitlich auf fast 400 Euro. Bereits gestern konnten die BioNTech-Papiere rund 15% zulegen, nachdem das Unternehmen besser als erwartet ausgefallene Zahlen zum Umsatz und Ergebnis vorlegte.



2. Bayer (WKN BAY001)

Weiter rege gehandelt wird in Stuttgart auch die Bayer-Aktie, die heute rund 0,6% abgibt. Bayer muss in den USA auch im dritten Berufungsverfahren wegen Krebsrisiken des Mittels Glyphosat eine Niederlage hinnehmen: Das Gericht bestätigte ein Urteil, demzufolge Bayer für die Krebserkrankungen eines Ehepaars 86,7 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen soll.



3. Moderna (WKN A2N9D9)

Neben BioNTech sorgen die Stuttgarter Anleger auch bei Moderna für viele Orders. Die Aktie des US-Impfstoffherstellers markiert heute bei über 431 Euro ebenfalls ein neues Allzeithoch. Gestern hatte die Schweizer Arzneimittelaufsicht den Corona-Impfstoff von Moderna auch für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren freigegeben.