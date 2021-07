BioNTech knackt Allzeithoch

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

Als meistgehandelte Aktie in Stuttgart legt BioNTech bis zum Mittag 1,3% zu und markiert ein neues Allzeithoch. Gestern hatte der US-Partner Pfizer seine Umsatzprognose für das Geschäft mit dem Corona-Impfstoff von 26 auf 33,5 Milliarden US-Dollar angehoben. Nun könnte auch BioNTech seinen erwarteten Umsatz von 12,4 Milliarden US-Dollar bald anheben.



2. Volkswagen (WKN 766403)

Auch bei der Volkswagen-Aktie, die leicht im Plus notiert, verzeichnen unsere Händler heute viele Orders. Am Morgen hatte Volkswagen verkündet, im ersten Halbjahr ein Rekordergebnis erzielt zu haben. So stieg der Umsatz um fast 35% auf rund 130 Milliarden Euro, das operative Ergebnis lag bei 11,4 Milliarden Euro. Zudem hob Volkswagen seine Prognose für das Gesamtjahr an.



3. Infineon (WKN 623100)

Unter hohen Umsätzen in Stuttgart kann die Infineon-Aktie bis zum Mittag 3,3% zulegen. Zuvor hatte der Konkurrent STMicroelectronics seine Umsatzprognose für das laufende Jahr aufgrund der nach wie vor hohen Chip-Nachfrage erhöht. Zudem sprachen sich in den letzten Tagen die Analysten von Goldman Sachs, Credit Suisse und JP Morgan für den Kauf der Infineon-Aktie aus.