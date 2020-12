BioNTech: Das ist nicht zu glauben

Liebe Leser,

BioNTech ist vom Hoffnungsträger zum Risikopatienten an den Finanzmärkten geworden. Die Aktie plumpste zuletzt um fast 20 % nach unten – in nur drei Handelstagen. Hier zeigt sich, wie fraglich a) die Impfstoff-Thematik selbst insgesamt ist und b) wie schnell es auch für die vermeintlichen Sieger wie BioNTech rasch nach unten gehen kann.

Sie sollten sich wappnen, denn dies ist nicht der einzige Rückschlag, der an den Börsen warten könnte. BioNTech wiederum hatte vor allem das Pech, dass das Unternehmen zusammen mit Pfizer bei seinen ersten Impfstoff-Versuchen in den USA nun eine bzw. sogar zwei allergische Reaktionen hervorgerufen hat.

Die Analysten und Investoren wollten es zunächst offenbar gar nicht glauben. Denn es gibt eine nur überschaubare Anzahl an Berichten darüber, was dort passiert und passiert ist. Pfizer, der Kooperationspartner von BioNTech, ist qua Standort für die beiden Vorfälle in Alaska verantwortlich. Das bedeutet lediglich, dass das Unternehmen dem Markt sozusagen berichtspflichtig ist.

Nun wird es allerdings schwierig für BioNTech und Pfizer, das Problem zu erklären. Denn bis dato waren diese allergenen Reaktionen allenfalls in sozialen Medien bei sogenannten Impfgegnern als Horrorvision skizziert worden.

Ich bin kein Pharmakologe und auch kein Mediziner. Wie schwerwiegend diese Reaktion ist, kann ich nicht beurteilen. Allerdings kann dies offenbar auch die Firma BioNTech bzw. Pfizer bis dato nicht. Hier laufen Untersuchungen, wurde eilends erklärt. Wir dürfen gespannt sein.

Der Aktienkurs gab entsprechend nach, wie oben dargestellt. Damit liegen die Kurse von BioNTech bezogen auf die vergangenen vier Wochen trotz der Zulassung in verschiedenen Staaten bei einem Plus von nur noch 12,5 %. Das ist enttäuschend.

Der große Hoffnungsträger ist damit umgekehrt aber noch nicht abgestürzt. Bei aller Panik, die sich zeitweise an den Märkten breit zu machen drohte, sollte dies nicht in Vergessenheit geraten. Der Kurs befindet sich im Aufwärtstrend, wie auch die Chartanalysten noch immer betonen.

Einen Ausverkauf haben wir an den Märkten auch nicht gesehen. Die Handelsvolumina deuten nicht darauf, dass es hier bei unveränderter Datenlage zu einem massiven weiteren Crash kommen wird.

Entscheidend ist jetzt, wie sich die Erklärung von Pfizer und BioNTech am Ende lesen wird und wie schnell wie viele Fälle dazukommen. Es wäre tragisch, wenn es beim Corona-Impfstoff tatsächlich zu größeren Schwierigkeiten kommen würde.

Die reine Anzahl an Problemfällen bezogen auf die ersten Impfungen lässt darauf noch nicht schließen. Im Gegenteil: Die Spontanreaktionen scheinen offensichtlich in fast allen Fällen gerade keine Nebenwirkung zu zeigen.

Dennoch: Es bleibt besser, vor allem bei den Profiteuren der Impfstoffe investiert zu sein – dann müssen Sie sich nicht für einen Impfstoff-Hersteller entscheiden.





