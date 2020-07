BioNTech: ersten Daten zu Impfstoff in den nächsten Tagen?

Hohe Umsätze sind in Stuttgart weiterhin bei der BioNTech-Aktie zu verzeichnen, die bis zum gestrigen Mittag 1,9% zulegen kann. Nach der Anfang der Woche bekannt gewordenen Finanzspritze in Höhe von 250 Millionen Euro richten sich die Blicke der Anleger nun auf die kommenden Tage: BioNTech rechnet Anfang Juli mit ersten Daten zu klinischen Tests eines potentiellen Impfstoffs gegen das Coronavirus. Aktuell werden in Europa vier Impfstoffkandidaten an rund 200 Probanden getestet. EUWAX

