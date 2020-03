BioNTech – auf der Suche nach dem Corona-Impfstoff

In vielen kleinen Betrieben, aber auch in größeren Unternehmen, wird die Arbeitsleistung zurzeit drastisch reduziert. Gezwungenermaßen. Eine der großen Ausnahmen bilden Biotechfirmen, die rund um die Uhr an einem Impfstoff gegen das Coronavirus forschen.

Und das durchaus mit Erfolg: Das Mainzer Biotechnologie-Unternehmen BioNTech berichtete am Montag über rapide Fortschritte bei dem COVID-19-Impfstoff-Programm zur Bekämpfung der globalen Gesundheitsbedrohung. Demnach soll bereits Ende April eine klinische Studie starten. Hilfe bekommt das Unternehmen dabei unter anderem vom US-Pharmakonzern Pfizer , mit dem man bereits bei der Entwicklung anderer Impfstoffe zur Grippe-Vorbeugung kooperiert.

Die Aktie von BioNTech kennt seitdem kein Halten mehr. Allein in einer Woche legte das Papier um 120 Prozent zu. Angesichts der Lage ist der Handel aber entsprechend volatil, auch empfindliche Rückschläge wie am heutigen Tag können daher vorkommen. Der positive Newsflow rund um das Unternehmen dürfte aber anhalten. So plant das Unternehmen in den kommenden Wochen Details zu einem neuartigen therapeutischen Ansatz für bereits infizierte Patienten zu veröffentlichen. Die Aktie wird also weiterhin im Fokus stehen. Ob das Unternehmen am Ende wirklich einer der großen Profiteure der aktuellen Krise ist, muss sich indes noch zeigen.

Ein Branchenkenner diversifiziert

Der als Molekularbiologe in der pharmazeutischen Industrie tätige Richard Dobetsberger ( Ritschy ) setzt wahrscheinlich auch deshalb in seinem wikifolio UMBRELLA auf Aktien verschiedener Unternehmen, die sich aktuell in diesem Umfeld bewegen. Zu den in dieser Woche jeweils aufgestockten Top-Werten seines Depots zählen ganz konkret die Aktien von Gilead Sciences , Moderna und eben BioNTech . Hier lag der Trader am frühen Donnerstagnachmittag mit 50 Prozent im Plus. An einen Verkauf scheint er momentan noch nicht zu denken. Dank der Fokussierung auf die aktuell stark nachgefragten Titel konnte das vom Hoch zuletzt um 26 Prozent abgerutschte wikifolio innerhalb von nur zwei Tagen wieder um 15 Prozent zulegen. Seit dem Herbst 2012 gelang bei einem maximalen Verlust von 35 Prozent eine beeindruckende Performance von durchschnittlich 25 Prozent pro Jahr.

+439,5 % seit 16.09.2012

+65,5 % 1 Jahr

1,41× Risiko-Faktor

EUR 2.091.498,63 investiertes Kapital

Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar20142016201820200250500750-250 KennzahlenCoronavirus-Profiteure im Depot Mit zwei Top-Werten auf Erfolgskurs

Maximilian Dörings ( radadadam ) Track-Record auf wikifolio.com ist zwar um einiges kürzer, in der aktuellen Krise konnte er aber erstmals einen kühlen Kopf beweisen. Das wikifolio Zukunft-Trends legte in den letzten Wochen eine rasante Rallye hin. Seit Erstellung im August 2017 legte es nunmehr um 72 Prozent zu. Diese Kursexplosion ist auf exakt zwei Positionen zurückzuführen. Zum einen dem zweifach gehebelten ETF auf den Short DAX, der aktuell mit 47 Prozent im Plus liegt und einen Depotanteil von über 50 Prozent ausweist. Zum anderen der Aktie von BioNTech, die aktuell auf einen Depotanteil von 33 Prozent kommt. Hier war Döring am Montagnachmittag bei Kursen von 37,44 Euro eingestiegen. Gestern verkaufte er einen Teil der Position und realisierte so einen Gewinn von 125 Prozent. Auch dieser Trader scheint aber nicht an das Ende des Höhenflugs der Aktie zu glauben. Erst heute Vormittag hat er bei 69 Euro wieder aufgestockt.

+42,9 % seit 30.08.2017

+12,8 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 2.429,29 investiertes Kapital

radadadam DE000LS9MHZ2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 201820192020501000-50 KennzahlenStarke Rendite trotz Krise Die meistgehandelten US-Aktien der letzten sieben Tage:Top-informiert durch die Corona-Krise!

