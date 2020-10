BioNTech: Die Zeit drängt!

Dieser Tage dürften die Menschen sehnlicher denn je darauf warten, dass endlich ein Corona-Impfstoff die Massen erreicht. Die Infektionszahlen sind in Europa zuletzt sprunghaft angestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete für Deutschland am Dienstag mehr als 11.000 neue Fälle. Im Nachbarland Frankreich wurde sogar die Marke von 40.000 übertroffen. BioNTech gilt als einer der größten Hoffnungsträger bei der Suche nach einem Impfstoff für Sars-CoV-2.

Die Aussicht auf die baldige Zulassung eines Impfstoffes schlug sich bei der BioNTech-Aktie im laufenden Jahr spürbar nieder. Das Papier schoss nur so in die Höhe, aktuell zeigen sich manche Anleger aber schon wieder etwas vorsichtiger. Am Donnerstag etwa mussten Verluste von rund 0,8 Prozent beklagt werden. Dabei dürfte Ungeduld einen nicht unwesentlichen Faktor spielen, denn mit jedem vergangenen Tag wird es unwahrscheinlicher, dass die Zulassung und der Start der Massenproduktion noch in diesem Jahr beginnt.





