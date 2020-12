BioNTech: Ein Wunder!

BioNTech hat am Dienstag praktisch ein Wunder geschafft, hieß es teilweise in den Berichterstattung. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit (!) wurde ein mRNA-Impfstoff außerhalb einer offiziellen Studie verabreicht. Der Corona-Impfstoff war zuletzt in Großbritannien zugelassen worden. Eine 90jährige „Patientin“ ist die Empfängerin der ersten Impfstoffdosis gewesen. Die gute Nachricht ist an den Märkten schon vorab gespielt worden.

Die Aktie erreichte in den zurückliegenden Tagen Notierungen von mehr als 100 Euro und befindet sich weiterhin in einem Höhenrausch. Es fehlt nur noch ein Minimum, um ein weiteres Allzeithoch zu generieren. Spätestens bei einer Zulassung in der EU durch die EMA-Gesundheitsbehörde dürfte es hier zu einer ähnlichen Euphorie wie bei der US-Konkurrenz von Moderna kommen – so die Meinung von Beobachtern.

BioNTech: Kursziel 150 Euro?





Dies erinnert daran, dass Chartanalysten kürzlich ein Kursziel in Höhe von 150 Euro ausgerufen hatten – das möglich sei, wenn die Dynamik ähnlich wie bei Moderna verlaufe. Moderna hat inzwischen die Zulassung auch bei der FDA, der US-Gesundheitsbehörde, beantragt. Die Chance auf einen entsprechenden Ausbruch sei zumindest deshalb recht groß, so Analysten, weil sich keine charttechnischen Hindernisse mehr fänden.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei BioNTech?

Allerdings gilt es daran zu erinnern, dass BioNTech außerhalb Großbritanniens noch nirgends zugelassen ist. Es fließt also derzeit reichlich Vorschuss in die Bewertung des Titels, so meinen Beobachter.

Ein Aufwärtstrend mit mittlerweile über 33 % Aufschlag binnen eines Monats jedoch kann erfahrungsgemäß eine weitere Eigendynamik entwickeln, heißt es zugleich. Auch technische Analysten halten dies weiterhin für möglich – denn die Aktie sei in allen sachlichen und zeitlichen Dimensionen im Hausse-Modus, heißt es.

Maßstäbe sind etwa der GD200, das kurz- und langfristige Momentum oder auch die relative Stärke in unterschiedlichen zeitlichen Dimensionen. Diese Kennziffern zeigen derzeit deutliche Zeichen an.





