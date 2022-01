BioNTech: Weiter im Rückwärtsgang!

Die Talfahrt beim Impfstoffhersteller (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) nimmt kein Ende. Nachdem auch das Tief vom November 2021 bei 190 Euro unterboten wurde, befindet sich die Aktie im freien Fall. Am heutigen Montag notiert BioNTech zum Start in die neue Handelswoche nur noch bei 169,30 Euro. Der Abwärtstrend ist vollkommen intakt, weshalb wir hier zum jetzigen Zeitpunkt keinesfalls ins "fallende Messer" greifen würden.

BioNTech Tageschart

