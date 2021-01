BioNTech: Wann kommt der Ausbruch?

Das Biotech-Unternehmen aus Mainz (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) gilt seit Monaten als einer der meistgehandelsten Werte an der Börse. Nach einem Kurseinbruch zur Jahreswende (siehe Chart) konnte sich die Aktie im Bereich um 70 Euro wieder stabilisieren und relativ rasch bis auf 90 Euro klettern.



In den letzten 8 Handelstagen kommt die Dynamik nun aber immer weiter zum Erliegen, charttechnisch lässt sich hier ein Dreieck einzeichnen, dessen Spitze jetzt ausgebildet wird. Hier könnte in den kommenden Handelstagen ein kräftiger Ausbruch erfolgen, trendkonform wäre dieser nach oben gerichtet. Am heutigen Donnerstag notiert BioNTech aktuell bei 85,20 Euro.





BioNTech Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.