BioNTech: Todesfall!

Ein Schock für Investoren und Interessenten von und an BioNTech: Die globale Suche nach einem Impfstoff gegen das Corona-Virus hat nun einen unglaublichen Zwischenfall hervorgebracht. Die Konsequenzen für die Branche und für den Kampf gegen das Corona-Virus sind kaum absehbar: Der Konkurrent AstraZeneca beklagt den Todesfall eines Probanden in der Studienphase für die Tests an dem entwickelten Corona-Impfstoff. Es bleiben jetzt zahlreiche Fragen, die sich auf die gesamte Branche auswirken können.

Noch ist der Todesfall in dem Sinne ungeklärt, als es unbestätigten Berichten einer brasilianischen Zeitung zufolge ein Todesfall sei, der nicht auf den Impfstoff zurückgehe – der Proband habe nur ein Placebo erhalten. Dies wäre ein Befreiungsschlag für Astra Zeneca wie auch für die gesamte Branche.

BioNTech dürfte den Fall interessiert verfolgen. Denn wenn der Todesfall doch auf den Impfstoff zurückzuführen wäre – gestorben ist ein 28jähriger Proband, bei dem es angeblich zu “Komplikationen” gekommen sei -, würde dies einen mächtigen Schatten auf die Suche nach dem Impfstoff insgesamt mit sich bringen.

BioNTech selbst wäre nicht “schuld”. Das Misstrauen gegen die schnelle Suche und den gesamten Zulassungsprozess würde jedoch immens steigen. In der Folge könnte es in der Öffentlichkeit so große Diskussionen geben, dass die Behörden die Zulassungsprozesse wieder entschleunigen – im besten Fall.

7 % Tagesverlust

Der Ausgang der Angelegenheit ist offen. Dies jedoch dürfte der Grund für den immensen Kursverlust von 7 % (!) an einem Tag sein. BioNTech befindet sich damit formal immer noch im charttechnischen und auch dem technischen Aufwärtstrend. Alle Indikatoren zeigen nach oben, das Kursziel “Allzeithoch” bliebe bestehen. Dennoch: Jetzt wird es für die gesamte Branche enger. Es wäre nicht überraschend, wenn die Dynamik bei BioNTech zunächst nachließe.

from

Finanztrends by Frank Holbaum

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.