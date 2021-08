BioNTech – Starke Zahlen beflügeln!

Eine Überraschung war es eigentlich nicht. Dennoch zollten die Anleger am Montag den starken Quartalszahlen von BioNTech Respekt und trieben das Papier kräftig nach oben. Katalysator des Kurssprung war die erneute Erhöhung der Umsatzprognose für 2021 von 12,8 auf 15,9 Mrd Euro. Damit rücken die Mainzer in den Umsatzbereich von Bayer. Gemessen an der Marktkapitalisierung ist BioNTech schon längst der größte Pharmakonzern Deutschlands – vor Merck und weit vor Bayer. Hochprofitabel ist das Geschäft mit dem Corona-Impfstoff obendrein. Der Nettogewinn belief sich im ersten Halbjahr auf 3,9 Milliarden Euro. Konzernchef Ugur Sahin drückt derweil weiter aufs Gas und plant den Impfstoff- sowie den Onkologiebereich auszubauen. „Unsere Strategie ist weiter fokussiert darauf, eine breite Pipeline an Impfstoffen und Immuntherapien der nächsten Generation aufzubauen,“ erklärte Sahin bei der Vorlage der Quartalszahlen. Aktuell hat der Biotechnologiekonzern 15 klinische Programme und 18 klinische Studien in der Onkologie. Bis zur Marktreife ist also noch ein weiter Weg. Sahin setzt bei der Expansion jedoch längst nicht nur auf internes Wachstum. Die Expansionsstrategie kann weitere Lizenz-Deals und Übernahmen umfassen.

Nach Angaben von Thomson Reuters ist ein Großteil der Analysten mittelfristig optimistisch. Rücksetzer können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund könnten Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie von BioNTech eine interessante Alternative zum Direkteinstieg in den Biotech-Wert sein.

Widerstandsmarken: 500/602 USD

Unterstützungsmarken: 290/320/351 USD

Die Aktie von BioNTech bildet einen langfristigen Aufwärtstrend und nimmt aktuell Kurs auf die 500 US-Dollarmarke. Auf der Unterseite findet die Aktie bei 351 US-Dollar eine Unterstützung. Solange dieses Level nicht unterschritten wird, dürften die Bullen das Zepter in der Hand behalten. Unterhalb diese Marke könnte eine größere Konsolidierung folgen.

BioNTech ist auch im European Biotech Index enthalten. Der Index bildet die Kursentwicklung von bis zu 30 der größten in Europa ansässigen Biotechnologieunternehmen ab

