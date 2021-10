BioNTech: Stabilisierungsversuche! CHARTCHECK

Der Corona Impfstoffproduzent (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) korrigierte in den letzten beiden Handelswochen deutlich!



Notierte die Aktie am 24.09.21 noch bei 304 Euro, verlor der Wert in der Folge innerhalb weniger Börsensitzungen rund ein Drittel (!) seiner Marktkapitalisierung. Im Bereich um die 200 Euro Marke finden sich in dieser Woche jedoch immer wieder starke Hände, die zukaufen (siehe Chart unten), sodaß hier erste Tendenzen einer Bodenbildung erkennbar sind. Spekulative Longpositionen bieten sich somit an, wir würden diese aber knapp unter der 200 Euro Marke mit einem StopLoss zur Verlustbegrenzung absichern. Aktuell steht die Aktie bei 215,70 Euro.







BioNTech Tageschart





