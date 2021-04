BioNTech: Scheitert nun der nächste Versuch?

Der deutsche Impfstoffproduzent (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) konnte bereits Mitte Februar bis an die 100 Euro Marke klettern, ehe eine kräftige Korrektur bis auf rund 75 Euro führte (siehe Chart).



In den letzten Handelstagen kam es erneut zu deutlichen Kurssteigerungen bis an die markante Marke, gestern notierte BioNTech im Hoch bei 99,24 Euro. Am heutigen Mittwoch startete die Aktie tiefer bei 98,40 Euro und verliert zur Stunde weiter bis auf 96,86 Euro. Droht nun auch der nächste Versuch zu scheitern, die 100 Euro Marke zu knacken?







