BioNTech SE: Trendpfeile zeigen (noch) nach unten!

Der Impfstoffhersteller (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) hat sich mittlerweile meilenweit von seinen Hochs (395 €) entfernt und notiert am heutigen Donnerstag bei aktuell 128,50 Euro.



Nach einer kleinen Zwischenerholung Anfang Februar tendierte der Kurs erneut nach unten. Aus Sicht der Charttechnik lässt sich hier eine neue Abwärtstrendgerade einzeichnen (siehe Chart unten). Erst bei einem Break nach oben sehen wir Potential für einer größere Erholungsbewegung! Wir bleiben hier deshalb weiter an der Seitenlinie, belassen den Wert aber auf unserer Beobachtungsliste.

BioNTech Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.