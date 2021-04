BioNTech: Runde Marke geknackt!

Am vergangenen Freitag war es endlich soweit, BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) konnte erstmals die 100 Euro Marke auf Tagesschlußkurs Basis knacken und beendete die Handelswoche bei 102,20 Euro.



Damit könnte der Startschuß für weitere Kursgewinne auf der Oberseite gefallen sein! Am heutigen Montag kommt die Notierung zum Start in die neue Woche aber zunächst erstmal etwas zurück und steht aktuell bei 100,30 Euro.





BioNTech Tageschart



