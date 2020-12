BioNTech: Die Party geht weiter!

Einer der aussichtsreichsten Impfstoffproduzenten gegen das Coronavirus, BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX), kann in den letzten Handelstagen wieder deutlich zulegen. Nachdem der Kurs am 17.11.20 bis auf 73,18 Euro korrigiert hatte, ging es in der Folge erneut kräftig nach oben. Anleger spekulieren hier bereits auf eine Zulassung Mitte Dezember! Gestern wurde auf Tagesschlußkursbasis die 100 Euro Marke geknackt (103,40 Euro) und auch heute setzt sich die positive Tendenz fort. Aktuell notiert die Aktie bei 106,34 Euro. Wir würden weiter kein Stück aus der Hand geben, aufgelaufene Gewinne aber sukzessive mit einem StopLoss absichern.





BioNTech Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.