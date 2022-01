BioNTech: Noch ist nichts gewonnen!

Der Corona Impfstoffproduzent (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) rutschte am Montag im Tief bis zur 120 Euro Marke ab und hatte damit seit Ende November 2021 rund 64% (!) innerhalb weniger Handelswochen verloren.



Wahrlich nichts für schwache Anlegernerven! Gestern und auch heute zum Handelsstart kann die Aktie Zugewinne verzeichnen, ob dies jedoch mehr als ein Strohfeuer ist, muss sich erst noch zeigen. Wichtig wäre, die steile Abwärtstrendgerade (schwarz im Chart eingezeichnet) nach oben zu durchbrechen, erst dann sehen wir Potential für eine nachhaltigere Erholung. Zur Stunde notiert BioNTech bei 143,05 Euro.

BioNTech Tageschart





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.