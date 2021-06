BioNTech: Nächste Aufwärtswelle gestartet!

Das Biotechnologieunternehmen (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) mit Sitz in Mainz konnte am Montag das alte Hoch bei 185,55 Euro knacken und damit ein neuerliches Kaufsignal generieren (blauer Kreis im Chart unten). In der Folge kam es sofort zu weiteren Anschlußkäufen, welche die Notierung im Hoch gestern sogar bis über die 200 Euro Marke auf 207,40 Euro klettern ließen. Auch am heutigen Mittwoch zeigt sich der Impfstoffhersteller fest und steht aktuell bei 200,30 Euro im Plus. Offene Longpositionen würden wir mit einem StopLoss absichern und diesen sukzessive nach oben anpassen.

BioNTech Tageschart

